Ставрополье на XVI съезде «Единой России» в Москве представляли 26 человек

В Москве состоялся XVI съезд партии «Единая Россия». В его работе принял участие Премьер-министр России, председатель партии Дмитрий Медведев.

Ставрополье на съезде представляли 26 делегатов. В числе их числе губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой, секретарь региональной организации «ЕР» Думы Геннадий Ягубов.

Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии за минувшую пятилетку. Одним из основных реализованных ожиданий россиян, по его словам, является обновление «Единой России», ее трансформация в партию нового типа, с современными структурой, кадровой политикой, формой взаимодействия с избирателями. Сохранение общественно-политического лидерства убедительно подтвердили результаты выборных кампаний прошлого года в региональные законодательные собрания и Госдуму РФ.

– Этот выбор сделали не чиновники, не политики — люди, граждане России, которые, по сути, доверили нам страну, потому что они знают, что «Единая Россия» защитит их. И сегодня именно на «Единой России» лежит вся полнота ответственности за ситуацию в стране. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как они исполняются. Это значит, наша партия — не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения — правящая партия. Главный политический ресурс Президента нашей страны, – отметил лидер «ЕР».

Среди главных задач Дмитрий Медведев назвал приоритетность выполнения предвыборных обязательств. Инициированные партией проекты стали ответом на многие обращения граждан страны.

С 2006 года в рамках этих проектов в стране было построено или обновлено 600 спортивных объектов, с 2014 года отремонтировано 3,5 тысячи спортзалов в сельских школах, стартовал проект «Народный контроль». Сегодня в результате диалога с избирателями появляются новые направления работы. Среди них, например, программа обновления дворов и улучшения городской среды. При поддержке парламентской фракции «Единой России» в федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 20 миллиардов рублей. Более 600 миллионов из этой суммы адресованы Ставрополью. Так же в 2017-2019 годах ежегодно по 25 миллиардов рублей будет направляться на строительство школ в регионах. В этом году стартуют еще три проекта — направленные на развитие домов культуры, а также театров и парков в малых городах.

Глава российского правительства отметил также задачи по развитию экономики. В частности, поставлена цель сокращения инфляции до 4% в год. Другой акцент — на развитии регионов.

– Регионы должны быть самодостаточны. Это непременное условие развития страны, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В рамках съезда состоялись выборы председателя партии «Единая Россия». Делегатами на этот пост на новый пятилетний период переизбран Дмитрий Медведев.

Также путем голосования был обновлен состав Высшего и Генерального советов партии. В состав Генсовета вошел Геннадий Ягубов.

Итоги съезда прокомментировал Владимир Владимиров:

– Один из главных прозвучавших на партийном форуме тезисов – власть должна слушать людей. Именно в таком диалоге должна формироваться повестка работы государства, и благодаря политике «Единой России» так сегодня и происходит. Перед нами широкий фронт работы по развитию социальной сферы, экономики. Если раньше на выполнение инициированных партией проектов Ставрополью удавалось привлечь из федерального бюджета примерно 300 миллионов рублей в год, то на 2017 год эти средства составляют уже более 11 миллиардов рублей. Безусловно/, в этом есть заслуга «единороссов», представляющих в федеральном парламенте наш край. Ставрополье вновь представлено в высших органах «Единой России». Это важно для достижения новых результатов».

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170123/stavropole_na_xvi_sezde_edinoy_rossii_v_moskve_predstavlyali_26__99802.html