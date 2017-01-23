Путешественник, писатель Александр Иванов в Ставрополе делился секретами счастья

Все-таки здорово, что мир полон людей, непохожих друг на друга. Помню, в прошлом году в Ставрополе в библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой удивительные истории о далеких странах и городах рассказывал известный путешественник-автостопщик Антон Кротов. Тогда для многих он казался человеком из другой планеты – настолько жизнь гостя отличается от жизни каждого, сидящего в зале. Кротов тогда вдохновил многих слушателей наполнить в свой обыденный мир немного приключений.

А в прошедшие выходные краевая столица вновь наполнилась духом приключений. Город посетил коллега Кротова Александр Иванов. Долгожданный, интересный и самобытный человек с целым багажом рассказов и собственных книжек делился секретами счастливой жизни.

Пришел он на встречу в библиотеку не один – с супругой Натальей и двумя детьми. Именно так они и путешествуют. Объездили автостопом десятки стран (за последний месяц 17 городов России) и считают себя абсолютно счастливыми людьми. Глядя на их сияющие лица, начинаешь верить, что тот образ жизни, который они для себя выбрали, идеальный. Хотя, стоит отметить, не каждому хватит духу сменить, предположим, комфортную квартиру на дом в пустынной части Сибири.

Живет семья на Алтае в экопоселении, созданном ими же. Чтобы позвонить по сотовому телефону им нужно целый час идти до места, где ловит Сеть. Вместе (рядом поселились еще две семьи) они разделяют хлопоты по хозяйству: ухаживают за животными, выращивают овощи и фрукты, принимают туристов (желающих посмотреть на необычных людей немало).

– Сейчас я живу в экопоселении на Алтае, занимаюсь воспитанием детей, путешествую, пишу книги, провожу встречи, читаю лекций, семинары на темы свободных путешествий, человеческого счастья и гармоничной жизни. Я ищу вдохновение, что-то такое, что сделало бы жизнь более полной, интересной, гармоничной, а потом, наполнившись сам, делюсь этим с людьми, – замечал гость.

Александр Иванов так детально и так вкусно рассказывал о жизни в экопоселении, казалось, будто фильм смотришь. В их общине выстроена четкая экономическая система: есть общая «казна». Главная же философия заключена в том, чтобы жить в любви и быть счастливыми. Но Александр, в процессе общения с аудиторией, оговорился: никого не агитирует жить подобным образом. Важно, не отвергать свои мечты, создавать вокруг комфортную среду: для кого-то комфорт связан с мегаполисом, а кому- то необходимо уединение.

Хотя, замечу, что семью Ивановых никак нельзя назвать отшельниками, нелюдимами. Они много путешествуют – порой, в день и больше нас общаются с людьми. Глава семьи долгое время проработал врачом-психотерапевтом, сегодня активно пишет книги о жизни в экопоселении, о путешествиях. Его супруга Наталья, будучи по образованию художником-мультипликатором, изучает русскую традиционную культуру, создает одежду, игрушки из натуральных материалов.

Гости произвели доброе впечатление на ставропольцев, оставили много пищи для размышления, а главное, своим примером показали: не всегда «жизнь по правилам» приносит счастье, но здорово, что ее всегда можно изменить…

http://www.stapravda.ru/20170123/puteshestvennik_pisatel_aleksandr_ivanov_v_stavropole_delilsya_s_99795.html