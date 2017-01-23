Прокуратура Ставрополья требует индексации социальных выплат

Еженедельную планерку в краевом парламенте председатель Думы СК Геннадий Ягубов начал с подведения итогов участия делегации законодателей в Днях Ставропольского края. Главный итог – инициативы и предложения депутатов края нашли отражение в постановлении Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Ставропольского края».

В документе содержатся рекомендации Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации в сфере бюджетной обеспеченности региона, экологии, развития АПК и курортного региона КМВ. Среди предложений, как отметил Г. Ягубов, – увеличение размера отчислений в региональный бюджет от водного налога до 40 процентов, упрощение отбора муниципальных проектов благоустройства городской среды, претендующих на федеральное финансирование, противодействие появлению нелегальных карьеров, развитие системы кадетского образования, меры по снижению неформальной занятости и др.

– Нас услышали, поддержали. Важно, чтобы этот позитивный процесс не останавливался. Необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон, на всех уровнях власти, – подчеркнул спикер краевого парламента.

Геннадий Ягубов выразил благодарность депутатам и работникам аппарата Думы за подготовку и проведение столь масштабного мероприятия, а также попросил профильные комитеты продолжить работу по поставленным перед сенатом вопросов, задействовав потенциал депутатов Госдумы и представителей края в Совете Федерации.

Обсудили планы по проведению заседания Думы СК на следующей неделе. В частности, Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, проинформировал об итогах недавнего обсуждения реформирования ГУП «Ставрополькрайводоканал». По словам законодателя, тревогу вызывает ситуация на Эшкаконском гидроузле, который, в частности, снабжает питьевой водой город Кисловодск. Также депутат отметил, что в январе этого года Правительство России утвердило правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Заместитель председателя Думы СК Александр Кузьмин поднял вопрос роста цен на социально значимые продукты – молоко и молочные продукты. Геннадий Ягубов отметил, что разделяет тревогу коллеги и попросил профильный комитет Думы заняться данной проблемой.

Геннадий Ягубов обратил внимание коллег ещё на один важный вопрос. На рассмотрении Думы края находится протест краевой прокуратуры на закон, приостанавливающий действие ряда правовых актов в связи с принятием закона о бюджете Ставрополья на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Суть претензий надзорного органа заключается в необходимости индексации ряда социальных выплат, которая в настоящее время приостановлена. Председатель Думы призвал депутатов внимательно проанализировать другие принятые ранее законы, содержащие меры государственной поддержки сельского хозяйства, промышленности, экономики и других отраслей, которые принимались достаточно давно, возможно, утратили свою актуальность в связи с изменениями в других нормативных актах, а потому нуждаются в корректировке.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20170123/prokuratura_stavropolya_trebuet_indeksatsii_sotsialnykh_vyplat_99828.html