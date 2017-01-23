Полузащитником Денисом Якубой заинтересовался «Зенит»

Сразу несколько команд премьер-лиги интересуются футболистами «Кубани», которая занимает 14-е место в ФНЛ. В частности, сразу несколько клубов, в числе которых «Зенит», «Урал», «Уфа», обозначили заинтересованность в трансфере полузащитника Дениса Якубы, нашего земляка, который попал в кубанский клуб из сотниковского «Гиганта». Денис – чемпион юношеского первенства Европы, мастер спорта России. Позже прошла информация, что Якуба в ближайшее время может перебраться в «Крылья Советов». По информации источника, принципиальная договоренность о переходе 20-летнего игрока уже достигнута. В текущем сезоне Якуба сыграл в 11 матчах во всех турнирах. Хавбеки «Кубани» А. Хубулов, Ю. Завезен и нападающий М. Майрович также имеют варианты продолжения карьеры как в премьер-лиге, так и в ФНЛ.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20170123/poluzaschitnikom_denisom_yakuboy_zainteresovalsya_zenit_99833.html