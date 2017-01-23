Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года

Фото: из архива газеты «СП»

Начало года ознаменовалось рядом серьезных нововведений в жилищном законодательстве. Но, пожалуй, ключевым можно считать давно анонсируемое властями изменение схемы оплаты жильцами многоквартирок ресурсов, тратящихся на общедомовые нужды.

«Общие» киловатт-часы и кубометры уже не будут раскидываться поквартирно, и по итогам января мы рассчитаемся за них по специальным нормативам. О том, что мы увидим в ближайших платежках за «коммуналку», «СП» поинтересовалась у руководителя Ставропольского городского расчетного центра С. ФОМИНОЙ. Напомним, в СГРЦ обслуживается большинство многоквартирных домов краевого центра.

– Светлана Васильевна, общедомовые нужды теперь будут оплачиваться совершенно по-новому. Расскажите о сути изменений.

– К аббревиатуре ОДН в платежных поручениях потребители уже привыкли, многие детально разобрались в схеме начисления платы за них. Однако с 1 января 2017 года правила кардинально поменялись. Давайте разбираться в нюансах, но сразу подчеркну, что «коммунальную арифметику» сложно объяснить в двух словах. Потому прошу внимательно вчитываться в формулировки.

Итак, ранее в составе общедомовых нужд отдельно оплачивались такие коммунальные услуги, как холодное водоснабжение, электрическая энергия и теплоэнергия на горячее водоснабжение. С января все эти расходы «передвигаются» в другую строку и включаются в состав платы за содержание жилого помещения. Кроме того, появились расходы на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества.

Второй важный момент. Отменена прежняя схема начисления платежей за ОДН. Вспомним, что их размер определялся исходя из разницы между показаниями общедомовых приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков. И в большинстве многоквартирных домов Ставрополя собственниками было принято решение о полном распределении между ними этой разницы для оплаты. С января 2017 года плата за ОДН получила четкие пределы. Она не может быть выше соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Таким образом, затраты по оплате сверхнормативного объема коммунального ресурса отныне возложены на управляющую компанию и ТСЖ. Уточню также, что при первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату ресурсов, потребляемых на ОДН, решение общего собрания собственников не требуется.

Замечу, что новации никоим образом не затрагивают многоквартирные дома с непосредственным способом управления, а также те, где собственники не выбрали или не реализовали способ управления. В этих случаях сохраняется прежняя схема расчетов за ресурсы на ОДН.

– Все это можно будет увидеть в платежках? Или просто «прибавит в весе» так называемая первая строка?

– Детали обязательно должны быть отражены в платежных поручениях. Этого требуют обновленные Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также рекомендует Министерство строительства и ЖКХ РФ для более полного информирования граждан о составе затрат на оплату жилищных услуг.

Что касается платежных документов, представляемых СГРЦ, то уже январские будут дополнены. Ниже строки «содержание жилого помещения» вы увидите расшифровку с нормативами и начисленной платой за содержание общего имущества по каждому виду коммунального ресурса.

При этом решено, что из платежек не исчезнут данные об объемах фактически потребленных коммунальных ресурсов, измеренных общедомовыми приборами учета. Таким образом, жители будут иметь возможность сравнить их с теми объемами, что предъявляются к оплате по нормативам. Этот анализ впоследствии понадобится и собственникам, и управляющим компаниям или ТСЖ для определения реальной стоимости услуг по статье «содержание жилого помещения».

К слову, оборотная сторона платежки, характерная лишь для Ставрополя и формируемая по просьбам горожан в более упрощенной форме, останется без изменений.

– Есть ли риск, что платеж вырастет?

– На данном этапе можно сказать, что перспектива некоторого утяжеления платежей реальна лишь для тех многоквартирных домов, где по факту на ОДН уходит меньше ресурсов, чем предусмотрено нормативным расчетом.

– Едины ли нормативы для всех многоквартирок?

– Нет. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены приказами министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на каждый вид ресурса и для разных категорий домов. Такой подход продиктован разными конструктивными и техническими параметрами строений. Кроме того, не секрет, что на объемы потребляемых домом ресурсов сильно влияет степень его благоустройства.

При этом до 1 июня 2017 года российские регионы должны разработать новые нормативы. И в крае такая работа уже начата.

К слову, включение ОДН в состав платы за содержание жилого помещения не является единственной новацией жилищного законодательства. С нового года на других основаниях будет начисляться плата за коммунальные ресурсы в случаях, если владельцы жилья не информируют о числе фактически проживающих. Изменились расчеты при установке новых индивидуальных, счетчиков, а также несколько поменялись правила применения повышающего коэффициента к нормативам потребления коммунальных ресурсов для неоприборенных жилых помещений. Но все это отдельные темы для разъяснений.

http://www.stapravda.ru/20170123/plata_za_obschedomovye_nuzhdy_ogranichena_normativami_s_yanvarya_99796.html