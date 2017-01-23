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23 января 2017 г.

Пенсионер погиб в тройном ДТП в Ставропольском крае

22 января в 17 часов 30 минут на 19-м километре автодороги «Новопавловск – Курская – Моздок» водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. По инерции «Ниссан» продолжил движение и налетел на «Мерседес». В больницу были доставлены трое – 76-летний водитель автомашины «Ниссан», житель Новопавловска (он скончался через несколько часов), 26-летний водитель и 32-летний пассажир «Тойоты».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/pensioner_pogib_v_troynom_dtp_v_stavropolskom_krae_99814.html
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