Пенсионер погиб в тройном ДТП в Ставропольском крае

22 января в 17 часов 30 минут на 19-м километре автодороги «Новопавловск – Курская – Моздок» водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. По инерции «Ниссан» продолжил движение и налетел на «Мерседес». В больницу были доставлены трое – 76-летний водитель автомашины «Ниссан», житель Новопавловска (он скончался через несколько часов), 26-летний водитель и 32-летний пассажир «Тойоты».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/pensioner_pogib_v_troynom_dtp_v_stavropolskom_krae_99814.html