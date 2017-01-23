Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Георгиевском районе

20 января около 9 часов 30 минут на 304-м километре автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «Лада Калина» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на «встречку», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Там он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102». Пострадали оба водителя и два пассажира «Калины», одна из них, 68-летняя жительница Пермской области, умерла через несколько часов.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/odin_chelovek_pogib_i_troe_postradali_v_dtp_v_georgievskom_rayon_99812.html