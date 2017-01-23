2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
23 января 2017 г.

На Ставрополье задержали автоледи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

В Красногвардейском районе около 7 часов утра на автодороге «Ростов – Ставрополь» сотрудники ДПС заметили автомашину «ВАЗ-2110», водитель которой вел себя подозрительно: заметив наряд ГИБДД, он быстро снизил скорость и прижался к обочине, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Автомашину остановили, ее вела 35-летняя местная жительница. При этом от нее разило алкоголем, речь была невнятной. Проба алкотестером дала положительные результаты. Но женщина настаивала на медицинском освидетельствовании. Заключение врача нарколога – не только выпила алкоголь, но и находится в состоянии наркотического опьянения. Составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, автолюбительнице грозит лишение прав сроком до 2 лет, штраф в размере 30 тысяч рублей. По истечении срока наказания ей придется заново получать медицинскую справку и сдавать экзамены по вождению, объяснили в краевом УГИБДД.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/na_stavropole_zaderzhali_avtoledi_v_sostoyanii_alkogolnogo_i_nar_99830.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Происшествия
На Ставрополье задержали автоледи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Пенсионер погиб в тройном ДТП в Ставропольском крае
Два человека погибли в лобовом столкновении в Ставропольском крае
Осужденный сбежал из колонии и убил женщину кухонным ножом
В Левокумском районе «Приора» врезалась в дерево, погибла 20-летняя девушка
Красногвардейский район
228 килограммов кукурузы украл со склада житель Ставрополья
Почти 2 миллиона рублей просроченной зарплаты выплачены на Ставрополье
Ставропольские автоинспекторы спасли от холода мать с ребенком
Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении маршрутки с ВАЗ-2115 на Ставрополье

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!