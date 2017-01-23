На Ставрополье задержали автоледи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

В Красногвардейском районе около 7 часов утра на автодороге «Ростов – Ставрополь» сотрудники ДПС заметили автомашину «ВАЗ-2110», водитель которой вел себя подозрительно: заметив наряд ГИБДД, он быстро снизил скорость и прижался к обочине, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Автомашину остановили, ее вела 35-летняя местная жительница. При этом от нее разило алкоголем, речь была невнятной. Проба алкотестером дала положительные результаты. Но женщина настаивала на медицинском освидетельствовании. Заключение врача нарколога – не только выпила алкоголь, но и находится в состоянии наркотического опьянения. Составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, автолюбительнице грозит лишение прав сроком до 2 лет, штраф в размере 30 тысяч рублей. По истечении срока наказания ей придется заново получать медицинскую справку и сдавать экзамены по вождению, объяснили в краевом УГИБДД.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170123/na_stavropole_zaderzhali_avtoledi_v_sostoyanii_alkogolnogo_i_nar_99830.html