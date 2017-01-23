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23 января 2017 г.

На Ставрополье появился дополнительный инструмент поддержки реального сектора

Правительство края в январе приняло постановление о порядке заключения специальных инвестиционных контрактов», подготовленное министерством энергетики, промышленности и связи СК. Заключение такого контракта позволяет инвестору получить не только краевые меры государственной поддержки, но и гарантию неизменных налоговых и регуляторных условий.

«Документ продолжает политику синхронизации мер поддержки промышленности на региональном и федеральном уровнях. При этом минимальная планка инвестиций для заключения контракта на краевом уровне снижена более чем вдвое по сравнению с «федеральной». Таким образом расширяется количество потенциальных получателей этой меры поддержки», – прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

Сумма инвестиций должна быть не менее 300 миллионов вне зависимости от источников финансирования. Принимаются проекты, направленные на создание или модернизацию промышленного производства. Контракт может быть заключён как двумя сторонами, так и тремя – с участием муниципального образования. Оговаривается срок действия контракта и перечень мер и объёмов господдержки. Спецконтракт между инвестором, Российской Федерацией и субъектом, либо без участия субъекта, заключается на сумму не менее 750 миллионов рублей.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК
http://www.stapravda.ru/20170123/na_stavropole_poyavilsya_dopolnitelnyy_instrument_podderzhki_rea_99829.html
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