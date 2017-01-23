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23 января 2017 г.

На Ставрополье попавший в ДТП водитель сбежал с места, оставив двух раненых пассажирок

21 января в 22 часа 30 минут на 6-м километре проселочной дороги между аулом Малый Барханчак и селом Казгулак Туркменского района водитель автомашины «Лада Калина» потерял контроль за движением и врезался в дерево, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель сбежал, а две пассажирки – 30-летняя и 32-летняя жительницы Ипатовского района были госпитализированы с переломами ключицы. В течение двух часов сбежавшего водителя нашли и задержали. Это 58-летний житель аула Юсуп-Кулакского.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/na_stavropole_popavshiy_v_dtp_voditel_sbezhal_s_mesta_ostaviv_dv_99815.html
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