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23 января 2017 г.

Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили тольяттинской «Ладе»

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Тольятти идущей в турнирной таблице на третьем месте «Ладе». Игра завершилась с крупным счетом 32:21 в пользу наших соперниц. С четырьмя победами в 12-ти встречах воспитанницы заслуженного тренера России Виталия Волынченко расположились на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. Очередную игру наши девушки проведут с потенциальными лидерами (11 побед в 11 встречах) командой «Ростов-Дон» на выезде 1 февраля.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170123/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_tolyattinskoy_lade_99808.html
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