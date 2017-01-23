Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили тольяттинской «Ладе»

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Тольятти идущей в турнирной таблице на третьем месте «Ладе». Игра завершилась с крупным счетом 32:21 в пользу наших соперниц. С четырьмя победами в 12-ти встречах воспитанницы заслуженного тренера России Виталия Волынченко расположились на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. Очередную игру наши девушки проведут с потенциальными лидерами (11 побед в 11 встречах) командой «Ростов-Дон» на выезде 1 февраля.

http://www.stapravda.ru/20170123/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_tolyattinskoy_lade_99808.html