Двое мужчин утонули в накопительном резервуаре в Крещенскую ночь на Ставрополье

МЧС края рапортовало о том, что Крещенская ночь на Ставрополье прошла без происшествий. На официально разрешенных 46 водоемах, где дежурили спасатели и полиция, действительно не зарегистрировано громких ЧП. И все-таки, известие о двух утонувших мужчинах в Предгорном районе омрачило впечатления светлого праздника.

В ночь с 18 на 19 января двое работников филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Межрайводоканал» погибли в резервуаре-накопители. Филиал находится в поселке Ясная Поляна. По предварительной версии, 26-летний машинист насосной станции полез купаться в резервуар. Он нырнул в воду и исчез с поверхности. Его 65-летний коллега нырнул следом. Оба утонули. Известно, что последний раз погибшие выходили на связь вечером 18 января. Как рассказал подробности «СП» неофициальный источник, утром 19 января мужчины на связь уже не вышли, поэтому их стали искать. К слову, резервуар довольно глубокий, по технике безопасности вход к нему запрещен даже для сотрудников. Основная часть резервуара находится под землей, а значит, и вода в нем очень холодная. Возможно, именно переохлаждение могло стать причиной трагедии. Употребляли ли мужчины алкоголь и в каком количестве, установит экспертиза. К слову, данный резервуар служит для накопления питьевой воды, которая хранится про запас для нужд птицефабрики.

То, что оба мужчины именно утонули, подтвердила проведенная судебно-медицинская экспертиза. По факту следственным отделом по Предгорному району следственного управления СКРФ по СК проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, обнаруживших тела погибших, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Собственное расследование ведется и в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», где создана специальная комиссия из сотрудников предприятия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводится проверка по факту нарушения правил эксплуатации, охраны труда и промышленной безопасности. Особо подчеркивается, что указанный резервуар в системе водоснабжения населения не используется. Его основная функция – служить накопителем воды. На момент происшествия резервуар не был задействован. Руководство и сотрудники ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выражают соболезнования родным и близким погибших.

http://www.stapravda.ru/20170123/dvoe_muzhchin_utonuli_v_nakopitelnom_rezervuare_v_kreschenskuyu__99807.html