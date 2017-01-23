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23 января 2017 г.

Два работника «Ставрополькрайводоканала» трагически погибли на работе

Одной из тем еженедельного рабочего совещания в краевом правительстве стала трагедия, которая случилась в одном из филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в Предгорном районе. Накануне здесь в резервуаре для накопления воды утонули два сотрудника предприятия.

Как было отмечено на еженедельном совещании в правительстве края, объект не используется для водоснабжения населенных пунктов и поставляет воду исключительно для технических нужд близлежащей птицефабрики. Для выяснения обстоятельств и причин случившегося «Ставрополькрайводоканал» вместе с краевым министерством ЖКХ проводят расследование. Первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалёв поручил министерствам и ведомствам, а также главам районных и городских администраций провести проверку соблюдения техники безопасности на подведомственных предприятиях. Эти мероприятия должны стать постоянными, как и инструктажи по безопасности для сотрудников.

На Ставрополье, также было сказано на планерке, наблюдается тенденция к снижению заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, с 13 по 20 января в крае зарегистрировано менее 15 тысяч заболевших, что почти на 5% меньше, чем за предыдущую неделю. Диагноз «грипп» поставлен только в 57 случаях.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170123/dva_rabotnika_stavropolkrayvodokanala_tragicheski_pogibli_na_rab_99806.html
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