Два проекта СтГАУ получили крупные гранты за инновации

Российский Фонд содействия инновациям в сфере развития малых форм предприятий в научно-технической сфере подвел итоги конкурса по отбору проектов в рамках программы «Старт». Более чем из 50 регионов страны поступило свыше 800 заявок. Жюри отобрало 167 лучших, которые рекомендованы для финансирования. Среди них два проекта, подготовленные командами ученых факультета ветеринарной медицины Ставропольского государственного аграрного университета. Каждый из них получит по два миллиона рублей. Оба проекта связаны с ветеринарией, в частности исследованиями заболеваний сельхозживотных.

http://www.stapravda.ru/20170123/dva_proekta_stgau_poluchili_krupnye_granty_za_innovatsii_99798.html