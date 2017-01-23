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23 января 2017 г.

Два человека попали в реанимацию после опрокидывания автомобиля в Пятигорске

21 января в 23 часа водитель автомашины «Рено Меган», двигаясь по улице 3-я линия Пятигорска, не справился с управлением, автомобиль опрокинулся, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Сейчас в реанимации 18-летний водитель и 17-летний пассажир. Ремнями безопасности участники ДТП не пользовались. У водителя – стаж менее полугода.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/dva_cheloveka_popali_v_reanimatsiyu_posle_oprokidyvaniya_avtomob_99816.html
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