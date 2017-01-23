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23 января 2017 г.

Два человека погибли в лобовом столкновении в Ставропольском крае

В Изобильненском районе в лобовом столкновении погибли 2 человека

21 января в 16 часов 30 минут на втором километре автодороги «Изобильный – Донское» водитель автомобиля «Нива» выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. На месте происшествия скончались два пассажира «Гранты» – мужчина и 33-летняя женщина, оба жители Краснодарского края. Также были госпитализированы четыре человека (пассажир «Нивы» и 3 пассажира «Гранты», в том числе 13-летний ребенок.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170123/dva_cheloveka_pogibli_v_lobovom_stolknovenii_v_stavropolskom_kra_99825.html
Фотография к статье Два человека погибли в лобовом столкновении в Ставропольском крае
В Изобильненском районе в лобовом столкновении погибли 2 человека
В Изобильненском районе в лобовом столкновении погибли 2 человека
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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