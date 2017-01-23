74-ю годовщину освобождения города от фашистской оккупации отметил Невинномысск

В Невинномысске прошло торжественное мероприятие, посвящённое 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Героическая поверка собрала у главного символа воинской доблести невинномысцев, обелиска «Вечная слава», ветеранов Великой Отечественной войны, представителей администрации и Думы города, трудовых коллективов, воинской части, а также школьников, студентов вузов и ссузов.

Со славной исторической датой невинномысцев поздравили представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Наталья Образцова, глава города, Герой России Михаил Миненков, председатель Думы Невинномысска Александр Медяник, заместитель председателя городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Григорий Сигачёв, депутат Думы Ставропольского края Валерий Черницов.

Напомним, в январе 1943 года после упорных боёв в Невинномысск вошли советские войска Северной группы войск Закавказского фронта 9-й армии, командующий – генерал-майор Константин Коротеев. 86 солдат и офицеров погибли при освобождении города. Их имена высечены на мемориалах.

Как сообщили в администрации Невинномысска, поименно на героической поверке город назвал своих защитников. Память погибших почтили минутой молчания. Завершился торжественный митинг возложением цветов к обелиску «Вечная слава».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170123/74yu_godovschinu_osvobozhdeniya_goroda_ot_fashistskoy_okkupatsii_99832.html