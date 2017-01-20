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20 января 2017 г.
И карта, и пин-код / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Житель Новоалександровска украл у знакомого карту с пин-кодом

31-летний неоднократно судимый житель Новоалександровска В. Курдюмов проводил время в компании приятелей, распивая настойку боярышника. Когда один из участников застолья уснул, Курдюмов похитил из кармана его брюк пластиковую банковскую карту, к которой был прикреплен листок с заветным пин-кодом. Жертва лишилась денег, а Курдюмов оказался на скамье подсудимых. Как сообщила представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170120/zhitel_novoaleksandrovska_ukral_u_znakomogo_kartu_s_pinkodom_99734.html
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