Житель Кочубеевского района осужден за убийство брата

Житель Кочубеевского района А. Гертель, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, в сентябре 2016 года после совместной пьянки поссорился с братом и дважды ударил его кулаком в лицо. Брат свалился на пол, а А. Гертель продолжал избивать его руками и ногами. Мужчина умер на месте происшествия спустя несколько часов. Суд признал А. Гертеля виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/zhitel_kochubeevskogo_rayona_osuzhden_za_ubiystvo_brata_99762.html