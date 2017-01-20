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20 января 2017 г.

Житель Кочубеевского района осужден за убийство брата

Житель Кочубеевского района А. Гертель, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, в сентябре 2016 года после совместной пьянки поссорился с братом и дважды ударил его кулаком в лицо. Брат свалился на пол, а А. Гертель продолжал избивать его руками и ногами. Мужчина умер на месте происшествия спустя несколько часов. Суд признал А. Гертеля виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/zhitel_kochubeevskogo_rayona_osuzhden_za_ubiystvo_brata_99762.html
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