Житель Изобильненского района пытался откупиться от полицейского за непривлечение к ответственности

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя хутора Широбокова Изобильненского района, обвиняемого в даче взятки и незаконном приобретение и хранение наркотического средства, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР. В сентябре 2016 года обвиняемый возле своего дома в хуторе Широбокове нарвал растительных наркотиков и спрятал их в своем гараже. 12 октября 2016 года сотрудники правоохранительных органов изъяли из гаража два бумажных свертка массой свыше 5 и 4 граммов. Чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков и вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела он передал 15 тысяч рублей сотруднику полиции, который взять их отказался.

Уголовное дело направлено в суд.

http://www.stapravda.ru/20170120/zhitel_izobilnenskogo_rayona_pytalsya_otkupitsya_ot_politseyskog_99771.html