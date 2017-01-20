Году экологии посвящается / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

В Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова открылась новая выставка «Заповедники России: 100 лет истории», посвященная начавшемуся Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий России. В экспозиции представлен широкий спектр литературы о государственных заказниках, природных заповедниках, национальных парках Кавказа, Алтая, Крыма, Дальнего Востока и других регионов страны. Здесь можно также увидеть очень интересные книги о редких и исчезающих видах растений и животных Ставрополья, в том числе особо ценные издания из фонда Лермонтовки. Это атласы о природе «Собиратель жуков М. Леонова» (1892 г.), «Царство бабочек» (1913 г.), минералогический атлас «Царство камней» (1912 г.), «Горные прогулки в окрестностях Кавказских Минеральных Вод» (1904 г.) и другие.

http://www.stapravda.ru/20170120/zapovedniki_rossii_100_let_istorii__novaya_vystavka_v_lermontovs_99751.html