ВТБ в СКФО подвел итоги работы по программе Корпорации МСП

Корпоративный филиал ВТБ в СКФО является одним из лидеров по объему выдачи кредитных средств и количеству заключенных соглашений среди региональных филиалов ВТБ по России в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП» совместно с Банком России.

ВТБ в СКФО за 12 месяцев 2016 года в рамках программы заключил с региональными предприятиями 28 кредитных соглашений на общую сумму более 3,3 млрд рублей. Объем выданных средств на 1 января 2017 года составил 2,6 млрд рублей, что составляет 12% кредитного портфеля среднего бизнеса филиала и 8,6% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе.

Основной объем финансирования в рамках программы приходится в регионе на предприятия сельскохозяйственной отрасли (48%) и пищевой отрасли (29%).

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, отметил: «Основное преимущество программы – привлекательные ставки по кредитам, которые не превышают 9,6% годовых для среднего бизнеса и 10,6% годовых – для малого. При этом процедура совершения сделки стандартна и по срокам рассмотрения и реализации не отличается от других кредитных сделок. Во многом благодаря этому в 2016 году финансирование по льготной программе пользовалось большим интересом у бизнес-сообщества округа – клиенты ВТБ активно привлекали средства для реализации своих инвестиционных проектов».

http://www.stapravda.ru/20170120/vtb_v_skfo_podvel_itogi_raboty_po_programme_korporatsii_msp_99757.html