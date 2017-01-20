2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
20 января 2017 г.

ВТБ в СКФО подвел итоги работы по программе Корпорации МСП

Корпоративный филиал ВТБ в СКФО является одним из лидеров по объему выдачи кредитных средств и количеству заключенных соглашений среди региональных филиалов ВТБ по России в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО  «Корпорация «МСП» совместно с Банком России.

ВТБ в СКФО за 12 месяцев 2016 года в рамках программы заключил с региональными предприятиями 28 кредитных соглашений на общую сумму более 3,3 млрд рублей. Объем выданных средств на 1 января 2017 года составил 2,6 млрд рублей, что составляет 12% кредитного портфеля среднего бизнеса филиала и 8,6% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе.

Основной объем финансирования в рамках программы приходится в регионе на предприятия сельскохозяйственной отрасли (48%) и пищевой отрасли (29%).

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, отметил: «Основное преимущество программы – привлекательные ставки по кредитам, которые не превышают 9,6% годовых для среднего бизнеса и 10,6% годовых – для малого. При этом процедура совершения сделки стандартна и по срокам рассмотрения и реализации не отличается от других кредитных сделок. Во многом благодаря этому в 2016 году финансирование по льготной программе пользовалось большим интересом у бизнес-сообщества округа – клиенты ВТБ активно привлекали средства для реализации своих инвестиционных проектов».

http://www.stapravda.ru/20170120/vtb_v_skfo_podvel_itogi_raboty_po_programme_korporatsii_msp_99757.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
ВТБ в СКФО подвел итоги работы по программе Корпорации МСП
Инвестпроект по выпуску семян в 600 млн рублей реализуется в Кочубеевском районе
Пилотные проекты ТПП края продемонстрированы в Москве
По итогам Дней Ставрополья в Совете Федерации одобрены многие инициативы
ВТБ заключил больше 230 кредитных сделок с субъектами МСП по «Программе 6,5» на 37 млрд рублей
Реклама и PR
Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%
«Ростелеком» обеспечил устойчивую работу своей сети в новогодние праздники
«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка»
В 2016 году Россельхозбанк направил на финансирование сезонных работ на Ставрополье около 3 млрд рублей
Банк ВТБ и Инновационный центр «Буревестник» подписали договор на финансирование инвестиционного проекта

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!