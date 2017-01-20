Врач Галина Гулиева спасла многие жизни, обучила тысячи студентов

Профессия жизни / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Заслуженный врач России Галина Гулиева в конце января отмечает юбилей. 40 лет она проработала преподавателем в Ставропольском медицинском университете, оставаясь блистательным врачом-практиком. За это время обучила тысячи студентов, спасла многие жизни. Практически каждый день люди звонят ей со всех концов земли, чтобы поблагодарить, спросить совета или поздравить с каким-нибудь праздником.

Она родилась в семье врачей Анны и Ибрагима Караевых, всегда мечтала стать, как мама и папа, настоящим профессионалом. В возрасте пяти лет утвердилась в этом намерении.

– Мы жили в Краснодарском крае, поэтому решила, что буду курортным врачом: до обеда купаться в море, а потом лечить больных, – с улыбкой вспоминает Галина Ибрагимовна. – В детстве я лечила всех, кто под руку попадался: сверстников, цыплят, соседского петуха, кошек, собак... А еще помню рабочие будни родителей: папа заведовал хирургическим отделением, мама – гинекологическим. Кабинет у них был один. Если стучали в правую стенку, мама надевала халат и шла в родильный зал, если в левую – папа торопился в операционную.

Потом Ибрагим Караев защитил докторскую диссертацию – наставники пророчили ему большое будущее. Молодого профессора отправили преподавать в Андижанский медицинский институт (Узбекистан). Там Галина закончила школу. Училась в одном классе с будущим мужем Авазом Гулиевым, ныне именитым хирургом и заслуженным врачом России.

Потом еще один переезд, в Ставрополь. Здесь Галина и ее будущий муж вместе закончили медицинский. А потом свадьба, выпускной и распределение...

В 1986 году семья уехала в село Пятницкое, что в Белгородской области. Там два молодых специалиста были едва ли не единственными врачами. Жили в семейном общежитии, лечили больных, освоили, кажется, все направления медицины. И до каждого пациента им было дело: порой до хрипоты в голосе выясняли, какой диагноз поставить, какое лечение назначить.

Сегодня Галина Ибрагимовна с удовольствием рассказывает студентам о тех волнительных годах жизни. И не столько для того, чтобы развлечь, сколько в воспитательных целях: показать, какие в жизни бывают ситуации и как важно безупречно знать свое дело.

В селе Пятницком, как рассказала моя собеседница, она впервые столкнулась с человеческой жестокостью:

– Молодой человек пришел из армии, после долгой разлуки спешил к матери. На полпути ему встретилась компания ребят. Уж что там произошло, мы не узнаем, но они ударили парня ножом. Кое-как умирающий дополз до больницы, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Был и другой случай, радостный для начинающего специалиста. Делая первые шаги в медицине, Галина Ибрагимовна мечтала стать акушером-гинекологом. Мама ее отговаривала, мол, сложная профессия, не каждому по плечу... И вот выдался случай проверить себя.

– Ночью за стенкой общежития начала рожать соседка тетя Катя. За окном мороз, высоченные сугробы, дороги занесены, а до родильного отделения девять километров, – вспоминает спустя годы доктор Гулиева. – В общем, вызывать скорую было бессмысленно. Тогда я впервые приняла роды, все сделала правильно, но жутко перенервничала. В итоге поняла, что гинекология не мое.

А в другой раз пришел на осмотр мужчина. Поставили диагноз «рак языка», посоветовали срочно ехать в областную больницу. Но пациент решил еще сходить к более опытному специалисту – тот его отговаривал от этой затеи, мол, молодые врачи еще ничего не смыслят в медицине. Мужчина все же решил послушаться молодых и неопытных. Между прочим, сделал правильно, вовремя обратился к онкологам, и проблему удалось решить без смертельного исхода.

О последнем случае Галина Ибрагимовна часто рассказывает своим подопечным. Однажды на паре одна из ее студенток, услышав эту историю, сообщила, что это был ее родственник, что он до сих пор благодарен тем молодым врачам.

…Когда появилась возможность, Гулиевы вернулись в Ставрополь, поближе к родственникам. Со временем Аваз Гулиев стал великолепным медиком, долгие годы возглавлял хирургическое отделение второй городской больницы. И можно сказать, не проходило и дня, чтобы он не вставал к операционному столу. А Галина Ибрагимовна заведовала терапевтическим отделением в одной из городских больниц, затем начала преподавать на кафедре госпитальной терапии, где работает до сих пор, а параллельно консультирует пациентов в краевой больнице. Ее педагогическая и лечебная деятельность связана с изучением одного из интересных и сложных разделов терапии – ревматологии. Галина Ибрагимовна принимает участие в разработке новых методов лечения больных. Чтобы стать хорошим ревматологом, считает она, нужно досконально знать все фундаментальные основы медицины, разбираться в кардиологии, иммунологии, болезнях крови, почечных заболеваниях...

– Я очень люблю жизнь, люблю свою профессию, люблю студентов, – говорит она. – Двоечников всегда стараюсь направить на путь истинный. Ведь не всегда ребенок, который плохо учится, не имеет способностей – то влюбится и забудет об учебе, то проспит, то лень его одолеет. Я таким ребятам всегда говорю: «Наступит момент, когда вас попросят о помощи, и вы должны быть готовы ее оказать!».

В годы своей юности, когда работала в больнице, Галина Ибрагимовна не отходила от старших коллег, во все вникала, все пыталась понять. А сегодня, в век Интернета, она сожалеет о том, что молодежь ищет истину только там. Все это ерунда, замечает моя собеседница, будущему врачу необходимо читать научную литературу: ведь каждый день мир меняется, и медицина развивается стремительными темпами.

А еще она сожалеет, что мало времени в учебном плане отведено на лекции. Много хочется рассказать, объяснить студентам.

– Мы же отвечаем не только за знания детей, но и в некоторой степени за их воспитание, – делится она. – Теоретических знаний недостаточно. Врач должен быть хорошим, чутким человеком, внимательным к пациентам, уметь расположить к себе и помочь.

Галина Ибрагимовна имеет высшую категорию по ревматологии, терапии, она член Ассоциации ревматологов России, принимает активное участие в работе ревматологической школы края. В 2013 году получила медаль за заслуги в подготовке врачебных кадров. В Ставропольском медицинском университете Галина Ибрагимовна в особом почете. Хотя уже возраст серьезный, отпускать преподавателя на пенсию руководство учебного заведения не торопится. И ректор медвуза Владимир Кошель, и заведующий кафедрой госпитальной терапии Александр Ягода с большой благодарностью относятся к труду и опыту Галины Гулиевой.

А еще Галина Ибрагимовна очень увлеченный человек. Дома у нее настоящая оранжерея: растут апельсины, мандарины, фиалки, орхидеи... С детства осталась любовь к животным. Дома у Гулиевых живут две кошки, три собаки, есть аквариум с рыбками.

...Говорят, что лишь у тех, кто по-настоящему увлечен своей профессией, дети идут по стопам. Трое детей Галины и Аваза Гулиевых – Лейла, Рустам, Айна – выбрали медицинские профессии. Подрастают пять внуков – Александр, Анна, Дамир, Александра и Тимур, которые, возможно, тоже продолжат семейную традицию. Значит, есть кому передать все, чему научила жизнь…

http://www.stapravda.ru/20170120/vrach_galina_gulieva_spasla_mnogie_zhizni_obuchila_tysyachi_stud_99707.html