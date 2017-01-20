Виновник лобового ДТП под Пятигорском сбежал с места происшествия

19 января около 17 часов 30 минут на 7-м километре автодороги «СЗО города Пятигорска» (территория Предгорного района) водитель автомашины «ВАЗ-21140» перед началом обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с такой же автомашиной, двигающейся навстречу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Предполагаемый виновник аварии сбежал. Второй участник происшествия, 41-летний житель Пятигорска, получил травму. Личность водителя-беглеца уже установлена

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/vinovnik_lobovogo_dtp_pod_pyatigorskom_sbezhal_s_mesta_proisshes_99779.html