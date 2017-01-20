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20 января 2017 г.

В выходные в Ставропольском крае будет морозно и ветрено

Зима: мороз и туман в Ставрополе

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в предстоящие выходные на территории края ожидаются мороз, ветер, временами снег.

21 января ночью похолодает до -7…-12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до -4…+1 градуса, местами пройдет небольшой снег, прогнозируется ветер 10-15 м/с.

22 января усилится ветер до 18-20 м/с, днем и ночью временами будет идти снег. Днем мороз окрепнет до -4…-9 градусов.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170120/v_vykhodnye_v_stavropolskom_krae_budet_morozno_i_vetreno_99758.html
Фотография к статье В выходные в Ставропольском крае будет морозно и ветрено
Зима: мороз и туман в Ставрополе
Зима: мороз и туман в Ставрополе
Фото: Илья СМИРНОВ
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