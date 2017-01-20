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20 января 2017 г.

В ставропольских колониях проведен капитальный и текущий ремонт зданий

В ставропольских колониях проведен капитальный и текущий ремонт зданий

В учреждениях УИС Ставрополья проведены работы по капитальному и текущему ремонту помещений и кровли зданий колоний на сумму около 40 миллионов рублей. Наиболее масштабные изменения – в здании стационара лечебно-исправительного учреждения № 8. Здесь смонтированы отвечающая современным стандартам система электроснабжения с влагонепроницаемыми светильниками, система канализации, сделан ремонт внутренней отделки помещений, смонтирована приточно-вытяжная вентиляционная система в цехах пищеблока, заменена кровля здания.

Капитально отремонтированы общежитие для осужденных и пожарного здания депо ИК-2: здесь установили новую современную систему отопления, заменили старые полы, оштукатурили и покрасили стены и потолки помещений. В ИК-1 полностью поменяли кровли общежития одного из отрядов, профессионального образовательного учреждения, а также овощехранилища и склада продовольствия. Капитальный ремонт прошел и в административных зданиях ИК-3 и женской ИК-7. Здесь также проведена замена системы отопления, установлена несгораемая отделка путей эвакуации. В ИК-7 отремонтировали кровлю, лестничные клетки штаба, установили новые двери, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/v_stavropolskikh_koloniyakh_proveden_kapitalnyy_i_tekuschiy_remo_99785.html
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В ставропольских колониях проведен капитальный и текущий ремонт зданий
В ставропольских колониях проведен капитальный и текущий ремонт зданий
Фото пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю
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