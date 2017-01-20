В Ставрополе сотрудники Росгвардии задержали торговца наркотиками

В Ставрополе сотрудники Росгвардии по краю задержали 25-летний местный житель, который в розницу реализовывал синтетические наркотики, сообщила пресс-служба ведомства. Ночью внимание полицейских привлек молодой человек, который, вел себя подозрительно. При личном досмотре у мужчины нашли 17 полиэтиленовых пакетов с веществом белого цвета. До задержания, как выяснили сотрудниками Росгвардии, наркоторговец уже заложил более десяти пакетов по адресам, которые были у него в списке. Он получал фасованное вещество в пакетах и адресные списки чрез Интернет, а потом делал закладки по схеме. Изъято более тридцати пакетов с наркотическим веществом, сотовый телефон и магнитные ключи.

http://www.stapravda.ru/20170120/v_stavropole_sotrudniki_rosgvardii_zaderzhali_torgovtsa_narkotik_99770.html