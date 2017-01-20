В селе Чернолесском почтили память Героя Советского Союза Василия Петрова

В Чернолесском Новоселицкого района состоялся митинг, посвященный памяти уроженца этого села Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Василия Петрова. Накануне исполнилось 100 лет со дня его рождения.

В митинге приняли участие губернатор Владимир Владимиров, председатель Думы края Геннадий Ягубов, депутаты краевого парламента, представители ветеранских организаций, юнармейцы, ставропольцы – участники ежегодной акции «Бессмертный полк».

– Ставропольцы гордятся тем, что наш край является Родиной многих великих людей. Мы будем вечно хранить память о тех, кто не жалел сил, здоровья и жизни ради благополучия и безопасности нашей страны. И мы должны быть достойными продолжателями их дела, – сказал на церемонии Владимир Владимиров.

Как прозвучало на митинге, службу в рядах Красной армии Василий Петров начал с 1939 года. В 1941 был направлен на фронт командиром взвода, а в 1945-м встретил Победу начальником оперативного отделения штаба стрелковой дивизии. Он участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, освобождал Украину, Румынию и Венгрию. После войны занимал ряд штабных и командных должностей. В 1972-м назначен командующим войсками Дальневосточного военного округа. Затем – главкомом Сухопутных войск Вооруженных сил СССР и первым заместителем Министра обороны страны. В 1983 году Василию Петрову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Собравшиеся почтили память знаменитого земляка минутой молчания. К мемориальной доске памяти Героя Советского Союза Василия Петрова, а также к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы.

Губернатор Владимир Владимиров вместе с ветеранами и представителями «Почты России» принял участие в гашении почтовых конвертов, выпущенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвященных 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Василия Петрова.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора

http://www.stapravda.ru/20170120/v_sele_chernolesskom_pochtili_pamyat_geroya_sovetskogo_soyuza_va_99766.html