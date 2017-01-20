В Невинномысске женщина украла одежду, галантерею, колбасу и куклу Барби
В одном из супермаркетов Невинномысска хозяйственная женщина набрала немало товара – несколько юбок, шампуни, крем, бальзамы-ополаскиватели, маникюрный набор, расчески, женскую бритву, две палки деликатесной колбасы и… куклу Барби. Общая сумма набора составила 3102 рубля.
И все бы ничего, но злоумышленница попыталась пронести весь перечисленный выше товар мимо кассы. Однако была в буквальном смысле слова схвачена за руку.
Теперь предприимчивой горожанке предстоит отвечать за содеянное по всей строгости закона. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.