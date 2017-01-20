В Невинномысске за квартал взыскали с нелегальных торговцев штрафов на 259 тысяч рублей

В Невинномысске активно действует рабочая группа по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с нелегальной торговлей.

В состав группы входят сотрудники профильного отдела администрации города, отделов МВД, Роспотребнадзора, ветеринарного надзора. При необходимости привлекаются и представители прокуратуры.

Только за четвертый квартал прошлого года было проведено 29 рейдов по выявлению мест стихийной торговли. Специалисты муниципалитета составили 75 протоколов об административных правонарушениях. Как рассказали в администрации Невинномысска, на нелегальных продавцов наложены взыскания в сумме 259 тысяч рублей.

Постоянно ведется также разъяснительная работа среди населения. До горожан доводят простую, но важную мысль: покупка на стихийных рыночках продуктов, не прошедших санитарную, ветеринарную экспертизу, чревата непредсказуемыми, но неизменно печальными последствиями.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170120/v_nevinnomysske_za_kvartal_vzyskali_s_nelegalnykh_torgovtsev_sht_99793.html