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20 января 2017 г.

В Невинномысске почтальон подозревается в присвоении пенсии

В Невинномысске в дежурную часть отдела полиции обратился 81-летний житель города. Он поведал о своей беде, а именно – о невыплате ему пенсии.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, участковый уполномоченный полиции в ходе проверки установил предварительные обстоятельства дела. Почтальон вместо старика расписалась в документах, а чужую пенсию, 14500 рублей, присвоила себе. Деньги же впоследствии потратила на собственные нужды.

Подозреваемая в совершении этого преступления, 27-летняя жительница Невинномысска, была задержана и доставлена в городской отдел полиции.

Дознанием возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Также в отношении подозреваемой идет проверка – на предмет совершения ею ранее аналогичных преступлений.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170120/v_nevinnomysske_pochtalon_podozrevaetsya_v_prisvoenii_pensii_99792.html
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