В Невинномысске почтальон подозревается в присвоении пенсии
В Невинномысске в дежурную часть отдела полиции обратился 81-летний житель города. Он поведал о своей беде, а именно – о невыплате ему пенсии.
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, участковый уполномоченный полиции в ходе проверки установил предварительные обстоятельства дела. Почтальон вместо старика расписалась в документах, а чужую пенсию, 14500 рублей, присвоила себе. Деньги же впоследствии потратила на собственные нужды.
Подозреваемая в совершении этого преступления, 27-летняя жительница Невинномысска, была задержана и доставлена в городской отдел полиции.
Дознанием возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Также в отношении подозреваемой идет проверка – на предмет совершения ею ранее аналогичных преступлений.