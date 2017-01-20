В Кочубеевском районе чествовали лучших культработников

В Кочубеевском районе прошло чествование работников культуры, которые показали высокие результаты в своей работе. Лучших из лучших поздравил глава районной администрации Алексей Клевцов. Так, слова благодарности были адресованы директору Детской школы искусств (ДШИ) №1 села Кочубеевского – Эльвире Умановской. Она стала обладателем почетного знака «Директор года – 2016». А возглавляемое ей учреждение приняло участие в V Всероссийском образовательном форуме «Школа Будущего» и в конкурсе «100 лучших организаций дополнительного образования детей России».

Причем ДШИ №1 стала лауреатом указанного конкурса – в номинации «Лучшая детская школа искусств». Сама Эльвира Георгиевна особо отметила, что достигнутые успехи – это заслуга всего коллектива Школы искусств.

А сотрудники Кочубеевского районного культурного объединения (районный Дворец культуры) – хореограф Марина Ирхина и художественный руководитель досугового отдела Ольга Дмитриева – стали победителями краевого конкурса работников культуры и, соответственно, получателями стипендии Губернатора Ставропольского края.

Алексей Клевцов поблагодарил культработников за отличную работу, пожелал дальнейших успехов в деле творческого и нравственного воспитания подрастающего поколения.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170120/v_kochubeevskom_rayone_chestvovali_luchshikh_kultrabotnikov_99778.html