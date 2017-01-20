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20 января 2017 г.
Безработных стало меньше / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Уровень безработицы на Ставрополье в 2016 году снизился

В прошлом году на рынке труда Ставрополья снизился уровень официальной безработицы.

Всего за год в учреждения занятости населения края за содействием в поиске подходящей работы обратились 48,7 тысячи человек. Трудоустроено 29,1 тысячи граждан.

Актуальной проблемой остается занятость инвалидов. Для них применяются различные формы трудоустройства: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, самозанятость и организация собственного дела, а также профессиональное обучение. В 2016 году трудоустроено 1479 инвалидов – почти половина обратившихся в службу занятости.

Уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2016 года составил один процент (в 2015 году – 1,1%). Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,7 безработных на одну вакансию (в 2015 году – 1,1). На конец 2016 года на учете в учреждениях занятости населения состояло 14,4 тысячи безработных – на 1,2 тысячи человек меньше, чем в позапрошлом году.

Количество вакансий в банке данных учреждений занятости насчитывает 22,2 тысячи единиц, что на 7,1 тысячи вакансий больше, чем в 2015 году. Из них потребность в рабочих профессиях составила 59 процентов. Количество заявленных работодателями Ставропольского края вакансий в краевом банке данных в 2016 году составило более 165 тысяч. Это на 61 тысячу больше, чем в 2015 году.

А. РУСАНОВ , по материалам министерства труда и социальной защиты населения СК
http://www.stapravda.ru/20170120/uroven_bezrabotitsy_na_stavropole_v_2016_godu_snizilsya_99735.html
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