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20 января 2017 г.

Убийца, сбежавший из-под стражи, осужден на 10 лет 6 месяцев

Решением суда А. Скребцов признан виновным в убийстве и побеге из-под стражи, совершенным лицом, находящимся в предварительном заключении. Скребцов в июле 2015 года в лесном массиве «Члинский лес» (территория Ставрополя) поссорившись со ставропольчанином, ударил его ножом. Потерпевший умер. Скребцова задержали. В августе 2015 года он совершил побег из-под стражи и продолжил скрываться от органов следствия несколько дней. Приговором Октябрьского районного суда Скребцов признан виновным, ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/ubiytsa_sbezhavshiy_izpod_strazhi_osuzhden_na_10_let_6_mesyatsev_99791.html
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