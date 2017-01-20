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20 января 2017 г.

Строительство крупного яблокохранилища началось в Минераловодском районе

В ООО «СХП «Рассвет» Минераловодского района началась реализация одного из крупнейших в регионе инвестиционных проектов. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, он предусматривает реконструкцию существующего овощехранилища под плодохранилище для яблок вместимостью три с половиной тысячи тонн. Ожидается, что работы на объекте завершатся в июне — накануне сезона сбора и заготовки ароматных фруктов. Необходимость реконструкции объекта возникла, так как в хозяйстве в последние годы заметно увеличили площади садов – до 272 гектаров. В нынешнем году планируют разбить еще 70 гектаров. По словам заместителя министра сельского хозяйства СК Олега Юрченко, оценившего ход реализации этого инвестпроекта, в этом плодохранилище продукция сможет долго сохранять свою свежесть и вкусовые качества — до 240 дней.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170120/stroitelstvo_krupnogo_yablokokhranilischa_nachalos_v_mineralovod_99760.html
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