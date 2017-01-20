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20 января 2017 г.

Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи

Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи

В ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова формируется новый набор в класс начальной пограничной подготовки.

В связи с этим подполковник-пограничник Александр Хицков прочитал ермоловцам интересную лекцию. Он сообщил, что в Российской империи на каждые 150 верст тогдашней западной границы назначалось по одному казачьему полку c охраной каждого участка беспрерывными разъездами под надзором штаб-офицеров. Им в помощь во второй линии за казачьей пограничной стражей выставлялись вольнонаемные таможенники. Узнали ученики и о том, что первое серьезное боевое крещение пограничная казачья стража получила в Отечественную войну 1812 года. Тогда первым встретил французов, переправившихся через реку Неман в окрестностях Ковно (Каунас), разъезд казачьей пограничной стражи. Он отправил нарочного с донесением, сжег за собой мост и с боем отступил на восток.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170120/stavropolskie_kadety_uznali_ob_ustroystve_pervoy_pogranichnoy_ka_99767.html
Фотография к статье Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи
Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи
Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова
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Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи
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