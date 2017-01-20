Ставропольские кадеты узнали об устройстве первой пограничной казачьей стражи

В ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова формируется новый набор в класс начальной пограничной подготовки.

В связи с этим подполковник-пограничник Александр Хицков прочитал ермоловцам интересную лекцию. Он сообщил, что в Российской империи на каждые 150 верст тогдашней западной границы назначалось по одному казачьему полку c охраной каждого участка беспрерывными разъездами под надзором штаб-офицеров. Им в помощь во второй линии за казачьей пограничной стражей выставлялись вольнонаемные таможенники. Узнали ученики и о том, что первое серьезное боевое крещение пограничная казачья стража получила в Отечественную войну 1812 года. Тогда первым встретил французов, переправившихся через реку Неман в окрестностях Ковно (Каунас), разъезд казачьей пограничной стражи. Он отправил нарочного с донесением, сжег за собой мост и с боем отступил на восток.

http://www.stapravda.ru/20170120/stavropolskie_kadety_uznali_ob_ustroystve_pervoy_pogranichnoy_ka_99767.html