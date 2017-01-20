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20 января 2017 г.

Результаты 9 тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд

Чемпионат Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд

Завершился первый круг V чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на Кубок Губернатора Ставрополья.

Результаты 9-го тура в зоне «Ставрополь»: «Крайбольница — «Русь» (Михайловск) — 72:55; «Вепрь» — «Инфа» — 68:61; «Теплосеть — СтГАУ — 83:55;

Накануне были сыграны отложенные встречи: «Теплосеть» — «УОР-Электроавтоматика — 61:57; «Инфа» — «УОР-Электроавтоматика — 69:75.

После первого круга в зоне «Ставрополь» лидирует «Теплосеть», набравшая 16 очков. На втором месте «Молочный комбинат «Ставропольский — 15, третье место делят имеющие по 13 очков команды «УОР-Электроавтоматика», СтГАУ и михайловский «Вепрь».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170120/rezultaty_9_tura_chempionata_stavropolskogo_kraya_po_basketbolu__99794.html
Фотография к статье Результаты 9 тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд
Чемпионат Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд
Чемпионат Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд
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