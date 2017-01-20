Ранее судимый мошенник по телефону обманул ставропольчан на 30 тысяч рублей

Сотрудник уголовного розыска ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в телефонных мошенничествах. Злоумышленник подбирал в Интернете объявления о продаже автомототехники. Представляясь покупателем, он звонил ставропольчанам и предлагал внести задаток за, якобы, приобретаемую технику. Для этого продавцу надо было подойти к банкомату и провести ряд операций для перечисления денежных средств в счет оплаты. В результате чего к банковским картам продавцов подключалась услуга «Мобильный банк». А уже потом мошенник переводил с карт деньги на свой счет. Он обогатился более чем на 30 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. По месту его временного проживания были изъяты банковские и сим-карты, сотовые телефоны. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Два факта мошеннических действий уже задокументированы. Проводятся мероприятия по установлению причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Ставрополья и других регионов России.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/ranee_sudimyy_moshennik_po_telefonu_obmanul_stavropolchan_na_30__99782.html