Пьяный водитель в Ставрополе попал в ДТП, пытаясь уйти от погони ДПС

19 января около 15 часов на Старомарьевском шоссе сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «ВАЗ-21063» со спущенным колесом, который несмотря на поломку продолжал движение, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель не остановился на требование сотрудников полиции. Через три минуты погони автолюбитель не вписался в поворот и врезался в дерево. Из поврежденного автомобиля полицейские достали пьяного водителя: он едва стоял на ногах, речь была невнятной. 25-летний житель Апанасенковского района отделался незначительными травмами, помощь врачей ему не понадобилась. От процедуры медицинского освидетельствования он отказался. Полтора года назад парень уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное деяние, срок лишения еще не истек. Будет возбуждено уголовное дело, водитель доставлен в дежурную часть, автомашина помещена на штрафную стоянку.

http://www.stapravda.ru/20170120/pyanyy_voditel_v_stavropole_popal_v_dtp_pytayas_uyti_ot_pogoni_d_99776.html