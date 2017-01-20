Представитель губернатора Ставрополья Наталья Образцова встретилась с жителями поселка Рабочий

Представитель губернатора Ставрополья в муниципальном образовании Наталья Образцова совершила рабочую поездку в поселок Рабочий Кочубеевского района. Жители Рабочего подняли вопросы ремонта дорог, благоустройства, предупреждения лесных пожаров и т.д. Необходимо упомянуть, что поселок Рабочий находится на границе Невинномысска и Кочубеевского района, поэтому на встрече присутствовали представители исполнительной власти и города, и района.

Так, заместитель главы администрации Невинномысска Александр Эм пояснил, что одна из дорог, о которой шла речь, будет отремонтирована в песчано-гравийном исполнении за счет бюджета города. Также взяты на контроль вопросы, касаемые установки дорожных знаков, нанесения разметки, обустройства остановочного пункта.

Лесная зона поселка также находится на территории Невинномысска. Как сообщили в администрации города, представители лесхоза и муниципалитета предложили меры борьбы с незаконной вырубкой деревьев, а также пожарами. Последние возникают по вине отдыхающих.

На вопросы, относящиеся к компетенции Кочубеевского района, жителям Рабочего ответили представители районной власти.

Представитель губернатора Ставропольского края Наталья Образцова подвела главные итоги встречи: «Сроки и ответственные определены, все ваши вопросы у меня на контроле». Также полпред посоветовала жителям организовать уличные комитеты. Такая форма участия граждан в самоуправлении позволяет тесно взаимодействовать с местной властью, активно участвовать в развитии и благоустройстве населенного пункта.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170120/predstavitel_gubernatora_stavropolya_natalya_obraztsova_vstretil_99769.html