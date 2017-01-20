Польза и вред консервированных продуктов

Консервы: польза и вред / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

С тех пор как человечество изобрело консервы, они завоевали большую популярность. Однако злоупотреблять ими все же не стоит, советуют специалисты.

К примеру, фрукты и овощи из-за процесса длительной термической обработки теряют довольно много питательных веществ и вкусовых свойств, также они могут содержать повышенное количество натрия, применяемого при консервации. Однако, если промыть продукты до употребления под чистой проточной водой, то содержание натрия значительно уменьшится. А некоторые овощи, такие как тыква и помидоры, все же сохраняют все свои ценные питательные свойства. Консервация никоим образом не влияет на содержание в продуктах полезных жирных кислот омега-3, утверждают специалисты Ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории, проводящие исследования такой продукции.

Наиболее опасным при употреблении консервированных продуктов, особенно просроченных, является такое тяжелое заболевание, как ботулизм. Продукты, зараженные ботулизмом, выглядят так же, как и обычная здоровая пища. Отличить на глаз зараженный продукт невозможно. Токсин распределяется в зараженном продукте крайне неравномерно, поэтому заболеть могут не все члены семьи, а только тот человек, в организм которого попал возбудитель. Чаще всего причиной заболевания ботулизмом является употребление в пищу продуктов промышленного производства. Контроль готовых консервов после стерилизации позволяет предотвратить случаи возникновения пищевых отравлений и гарантирует безопасность их использования в пищу.

http://www.stapravda.ru/20170120/polza_i_vred_konservirovannykh_produktov_99722.html