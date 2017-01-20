Пилотные проекты ТПП края продемонстрированы в Москве

Пилотные проекты ТПП / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

19 января в Москве, в Торгово-промышленной палате РФ, прошло всероссийское совещание по реализации пилотных региональных проектов. В его работе принял участие президент ТПП Ставропольского края Борис Оболенец. Речь, в частности, шла о проекте «АГРО «За качество!». Основная цель проекта – установление прочного контакта с сельскохозяйственным бизнесом, его поддержка и помощь в развитии. Наша палата вступила в эту программу одной из первых в стране, сообщили в ведомстве. Госзаказчики региона используют данную информационную площадку при подписании контракта, ориентируясь на добросовестных поставщиков. Покупатели при этом получают цены от производителя и высокое качество продукции, которое подтверждается экспертами ТПП края.

http://www.stapravda.ru/20170120/pilotnye_proekty_tpp_kraya_prodemonstrirovany_v_moskve_99752.html