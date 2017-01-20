Пенсионерка пострадала при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Ставрополе

19 января в 14 часов в Ставрополе водитель автомашины «ВАЗ-21101» на перекрестке улицы 8-е Марта и улицы Петрова не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным такси марки «ГАЗель», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. С переломом голени в больницу доставлена пассажирка «ГАЗели» – 69-летняя пенсионерка. Всего в маршрутке было пять пассажиров. Никто из других участников ДТП не пострадал. Водитель «ВАЗа», 20-летний житель Черкесска, водительский стаж – полтора года. Он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/pensionerka_postradala_pri_stolknovenii_marshrutki_s_legkovym_av_99781.html