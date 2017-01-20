Освобождение Ставрополя от фашистов отметили митингом

20 января в столице края сотни людей пришли к мемориалу «Вечная Слава», чтобы почтить память воинов-освободителей, отдавших свою жизнь в дни Великой Отечественной войны. Здесь прошел митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков.

Митинг посетили заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, депутаты, школьники, студенты, жители города. Но, пожалуй, самыми почетными и желанными гостями мероприятия стали ветераны. Именно к ним обращались с приветственными словами, им желали долголетия, их подвиги ставили в пример и внимательно слушали воспоминания.

– Когда проклятые фашисты пришли оккупировать Ставропольский край, было очень тяжело. Хочется пожелать, чтобы никто и никогда не видел тех ужасов. Оккупация – черная полоса в жизни людей. Но ведь отстояли, спасли страну! Освобождение города – это великая победа народа. Вечная честь и слава погибшим в годы Великой Отечественной войны, – обратился к присутствующим участник войны, председатель Ставропольского городского отделения краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Куралесов.

Ирина Кувалдина поблагодарила всех, кто ковал Победу, призвала бережно хранить родную историю, память о героях и их подвигах, быть их достойными.

– Если мы смогли победить в той страшной войне, то и сегодня переживем все невзгоды. Церковь всегда была со своим народом. В годы Великой Отечественной войны на Кавказе дополнительно открылось 140 храмов, в них совершались богослужения, молились о победе, – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он пожелала здоровья ветеранам, а молодежи мудрости.

Память о погибших воинах почтили минутой молчания, а в заключении митинга в знак вечной благодарности возложили к мемориалу красные гвоздики.

20 января на Ставрополье дан старт мероприятиям, посвященным Великой Победе. Во всех городах и районах края перезапущены часы обратного отсчета, которые будут отмерять время до Дня Победы.

http://www.stapravda.ru/20170120/osvobozhdenie_stavropolya_ot_fashistov_otmetili_mitingom_99774.html