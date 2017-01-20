Невинномысцы представят модели кораблей на краевой выставке «Флот на столе»

Флот на столе / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Юные судомоделисты клуба технического творчества «Техномастер» Невинномысского Дворца детского творчества (ДДТ) представят свои работы на региональной выставке «Флот на столе», которая откроется 26 января в Ставропольском краевом Доме народного творчества. «Флот на столе» соберет копии кораблей, подводных и парусных лодок военного и гражданского назначения размером от 15 сантиметров до 1,5 метра.

Как рассказали в администрации Невинномысска, юные мастера из городского ДДТ изготовили действующие модели подвод-ной лодки «Эхо-658», малого артиллерийского корабля «Шмель», стендовые модели крейсеров «Лондон» и «Варяг». В невинномысскую часть экспозиции также войдут работы члена регионального отделения федерации судомодельного спорта Ставропольского края Вячеслава Степанова.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170120/nevinnomystsy_predstavyat_modeli_korabley_na_kraevoy_vystavke_fl_99713.html