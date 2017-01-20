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20 января 2017 г.

На Ставрополье стартует конкурс «Солдатский конверт 2017»

В Ставропольском крае стартовал XXII краевой фестиваль-конкурс солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт 2017», сообщает краевой Центр молодежных проектов. В этом году фестиваль-конкурс посвящен важнейшей юбилейной дате в истории Отечества – 1155-летию зарождения российской государственности. Конкурс традиционно проводится в несколько этапов. В январе состоятся районные и городские туры, а в феврале пройдут зональные этапы, после чего участников ждет финал.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170120/na_stavropole_startuet_konkurs_soldatskiy_konvert_2017_99790.html
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