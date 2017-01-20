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20 января 2017 г.

На Ставрополье прием граждан проведет заместитель руководителя УФССП России по краю

Заместитель руководителя УФССП России по Ставропольскому краю Владимир Мельничук проведет прием граждан по личным вопросам. Встреча состоится 25 января с 12.00 до 14.00 в ст. Ессентукской в Предгорном районном отделе (пер. Раевского, 3), сообщили в пресс-службе ведомства. Предварительная запись заявителей проводится по телефонам:8(8652) 94 17 43; 94 02 78; 24 55 42 в УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170120/na_stavropole_priem_grazhdan_provedet_zamestitel_rukovoditelya_u_99787.html
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