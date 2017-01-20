На Ставрополье прием граждан проведет заместитель руководителя УФССП России по краю

Заместитель руководителя УФССП России по Ставропольскому краю Владимир Мельничук проведет прием граждан по личным вопросам. Встреча состоится 25 января с 12.00 до 14.00 в ст. Ессентукской в Предгорном районном отделе (пер. Раевского, 3), сообщили в пресс-службе ведомства. Предварительная запись заявителей проводится по телефонам:8(8652) 94 17 43; 94 02 78; 24 55 42 в УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170120/na_stavropole_priem_grazhdan_provedet_zamestitel_rukovoditelya_u_99787.html