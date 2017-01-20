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20 января 2017 г.

На Ставрополье погиб водитель влетевшей под «КамАЗ» легковушки

На Ставрополье погиб водитель влетевшей под «КамАЗ» легковушки

19 января около 13 часов на 249-м километре федеральной дороги «Кавказ» водитель автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь с небезопасной скоростью, налетел на стоящий грузовой «КамАЗ» с полуприцепом, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 57-летний водитель легкового автомобиля умер на месте аварии..

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/na_stavropole_pogib_voditel_vletevshey_pod_kamaz_legkovushki_99780.html
Фотография к статье На Ставрополье погиб водитель влетевшей под «КамАЗ» легковушки
На Ставрополье погиб водитель влетевшей под «КамАЗ» легковушки
На Ставрополье погиб водитель влетевшей под «КамАЗ» легковушки
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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