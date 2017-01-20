На Ставрополье погиб водитель влетевшей под «КамАЗ» легковушки

19 января около 13 часов на 249-м километре федеральной дороги «Кавказ» водитель автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь с небезопасной скоростью, налетел на стоящий грузовой «КамАЗ» с полуприцепом, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. 57-летний водитель легкового автомобиля умер на месте аварии..

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/na_stavropole_pogib_voditel_vletevshey_pod_kamaz_legkovushki_99780.html