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20 января 2017 г.

На Ставрополье мошенники под видом помощи в оформлении кредитов похитили 8 млн рублей

В производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по краю, сообщила пресс-служба ведомства, находится 24 уголовных дела по фактам хищения и покушения на хищения денежных средств в особо крупном размере. Трое участников организованной группы искали и находили в крае и близлежащих регионах людей, нуждающихся в денежных средствах. Их убеждали в том, что можно получить кредиты и подсовывали заранее подготовленные подложные документы. Под предлогом получения кредитов на имена 8 заемщиков подозреваемые похитили денежные средства финансового учреждения на сумму около восьми миллионов рублей. Были подготовлены документы на получение еще около 12 миллионов рублей по оформленным фиктивным кредитным договорам еще на 16 граждан.

Трое предполагаемых участников преступления уже задержаны и заключены под стражу. Сейчас устанавливаются все соучастники преступлений.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170120/na_stavropole_moshenniki_pod_vidom_pomoschi_v_oformlenii_kredito_99784.html
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