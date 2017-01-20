Мужская ссора из-за женщины закончилась убийством в Ессентуках

Убит из-за женщины / «Ставропольская правда» от 20 января 2017 г.

Вечером в одной из квартир в Ессентуках мужчина и женщина, проживающие в гражданском браке, распивали спиртное со своим знакомым. Мужчины поссорились из-за женщины, и в ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в лицо, после чего задушил его. Убийца заключен под стражу, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170120/muzhskaya_ssora_izza_zhenschiny_zakonchilas_ubiystvom_v_essentuk_99730.html